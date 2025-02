Call of Duty: Black Ops 6: Jetzt kostenlos spielbar

Image: Activision Publishing Inc.

Jetzt Call of Duty: Black Ops 6 im Mehrspieler und Zombies kostenlos in Saison 2 erleben!

Spielt den Mehrspieler-Modus und Zombies in Call of Duty: Black Ops 6 kostenlos vom 6. bis 10. Februar!

Im Mehrspieler-Modus könnt ihr auf neuen Karten wie „Bounty“ und „Dealership“ antreten und euch im neuen „Übersteuerung“-Modus beweisen. Spielt außerdem Fan-Favoriten wie „Nuketown 24/7“, „Stakeout 24/7“ und vieles mehr.

In Zombies setzt ihr die furchteinflößende Handlung auf der neuesten Karte von Saison 2, „The Tomb“, fort und reist in die einst idyllische Stadt Liberty Falls in West Virginia – inklusive des Geführten Modus mit Zielmarkierungen, die Euch Schritt für Schritt durch die Hauptquest leiten.

Testet den brandneuen Modus „Übersteuerung“, der in Saison 2 eingeführt wurde. In dieser actiongeladenen Variante des Team-Deathmatch wetteifern Teams darum, Sterne zu sammeln, indem sie bestimmte Aktionen ausführen.

Alle unterstützen Karten und Modi:

Mehrspieler: Nuketown 24/7 Stakeout 24/7 Übersteuerung Feuergefecht Team-Deathmatch Stellung Herrschaft Abschuss bestätigt Abschussbefehl

Zombies: The Tomb (Standard) Liberty Falls (Standard- und Geführter Modus)