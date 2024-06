Call of Duty: Black Ops 6: Kampagne setzt Onlineverbindung voraus

Image: Activision Publishing Inc.

Auch wer nur die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 spielen möchte, benötigt eine permanente Internetverbindung.

Für die verdeckten Operationen in der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 müssen Spieler stets einsatzbereit auf Abruf bereitstehen. Das geht offenbar nicht, wenn ihr offline seid.

Nach der gestrigen Enthüllung des Shooters, der zum Launch im Xbox Game Pass enthalten sein wird, verrät die Support-Seite, dass ihr für die Kampagne eine dauerhafte Internetverbindung haben müsst. Auch auf Konsolen.

Der Publisher begründet dies mit der Bereitstellung von Textur-Streaming, um die bestmögliche Grafik liefern zu können.

Activision schreibt dazu: „Um die bestmögliche Grafik zu liefern und gleichzeitig den Gesamtspeicherplatz des Spiels auf der Festplatte zu reduzieren, wird Call of Duty: Black Ops 6 in allen Spielmodi Textur-Streaming verwenden. Das bedeutet, dass ihr für jeden Spielmodus, einschließlich der Kampagne, eine ständige Internetverbindung benötigt.“ „Wenn ihr eine Konsole benutzt, kann die Kampagne auch ohne einen Premium-Abonnementdienst wie Game Pass Core oder PlayStation Plus gespielt werden.“

Call of Duty: Black Ops 6 ist ab dem 25. Oktober 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PC und via Xbox Game Pass spielbar.