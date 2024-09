Call of Duty: Black Ops 6: Kein Early Access für die Kampagne

Mit der entsprechenden Edition konnten Vorbesteller von Call of Duty in der Vergangenheit die Kampagne schon vor dem eigentlichen Release spielen.

Wird es also auch für Call of Duty: Black Ops 6 einen Kampagnen-Early Access geben?

Die Antwort lautet: Nein.

Activision bestätigt in einem Statement gegenüber charlieINTEL, in diesem Jahr werden alle Spielmodi gleichzeitig mit dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober spielbar sein.

„Das Team ist voll auf den 25. Oktober konzentriert. Wir freuen uns auf alles, was das Spiel in den Bereichen Kampagne, Multiplayer und Zombies zu bieten hat. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, der Community alle Modi, die sie haben möchte, zur gleichen Zeit zur Verfügung zu stellen, so dass wir am 25. Oktober wieder einen massiven globalen Starttermin haben. Aus diesem Grund gibt es in diesem Jahr keinen Early-Access-Takt für Black Ops 6, sondern nur den Countdown zum Start.“