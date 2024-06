Call of Duty: Black Ops 6: Keine Panik: Dateigröße ist nicht 300 GB

Einige verwirrende Angaben in den Online-Stores haben für Panik unter Call of Duty-Spielern gesorgt!

Panik ist ausgebrochen, denn Call of Duty: Black Ops 6 wurde mit einer Speichergröße von 300 GB in den Online-Stores aufgelistet. Doch Activision stellt nun klar, dass das nicht der Fall ist und die Angabe eher einem Platzhalter gleicht.

Call of Duty Deutschland hat darauf verkündet: „Die Dateigröße auf den Vorbestellungsseiten für Black Ops 6 repräsentieren nicht die tatsächliche Downloadgröße von Black Ops 6 – Diese Größen beinhalten MW2, MW3, WZ und alle relevanten Inhaltspakete. Die Dateigröße von BO6 wird kurz vor dem Start veröffentlicht.“

Unserer Einschätzung nach, wird sich Call of Duty: Black Ops 6 bei Call of Duty: Modern Warfare III & Co. einreihen. Stellt euch also auf 100+ Gigabyte Speicherplatz ein. Immer noch viel, aber weit weg von 300+ GB.