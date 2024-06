Call of Duty: Black Ops 6: Kinomodus kehrt angeblich zurück

Image: Activision Publishing Inc.

Für Call of Duty: Black Ops 6 feiert der Kinomodus angeblich seine Rückkehr.

Mit Call of Duty: Black Ops wurde 2010 der Kinomodus eingeführt. Er erlaubte es, Matches aus dem Mehrspieler anzuschauen und Clips daraus zu speichern. Für Content Creator war das damals eine tolle Sache. Zuletzt gab es diese Funktion 2020 in Call of Duty: Black Ops Cold War.

Der als zuverlässig angesehene Leaker BobNetworkUK behauptet, dass der Kinomodus mit Call of Duty: Black Ops 6 zurückkehren wird.

Habt ihr diese Funktion in den vorherigen Spielen genutzt, um etwa Clips und Montagen zu erstellen? Oder haltet ihr für überflüssig?