Call of Duty: Black Ops 6: Kleinste Dateigröße seit Jahren

Am 25. Oktober erscheint Call of Duty: Black Ops 6 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und im Xbox Game Pass Ultimate.

Auf dem PC ist ab sofort der Vorabdownload für die Kampagne und den Multiplayer des Shooters verfügbar, wodurch auch die Dateigröße bekannt ist. Beide Modi zusammen kommen auf 56 GB.

Laut CharlieIntel schlägt auf der PlayStation 5 Kampagnen-Pack 1 mit 16,44 GB und Kampagnen-Pack 2 mit 20,998 GB zu Buche. Die Dateigröße des Multiplayers ist noch unbekannt.

Es ist davon auszugehen, dass sich der benötigte Speicherplatz der Xbox Series X|S-Version etwa im selben Bereich befinden wird.

Somit wird Call of Duty: Black Ops 6 in Bezug auf die Dateigröße eines der kleinsten Call of Duty-Spiele der vergangenen Jahre. Allein die Installation aller Elemente des 2023 veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare III nahm über 200 GB in Anspruch.