Call of Duty: Black Ops 6: Kollaboration mit Halo, DOOM und Gears – Gerücht

Für Call of Duty: Black Ops 6 sollen Kollaboration mit den Franchises von Halo, DOOM und Gears of War kommen.

Mit Halo, DOOM und Gears of War wird es gleich drei weltbekannte Franchises geben, für die es den neusten Leaks zufolge Kollaborationen mit Call of Duty: Black Ops 6 geben wird.

Mehrere Dataminer haben dazu entsprechende Hinweise in den Dateien des Shooters gefunden. Nick Baker von XboxEra bestätigte zumindest Halo, er habe schon im Januar vom Auftritt des Master-Chiefs im neuesten Teil der Reihe gehört.

Gerüchte zu Halo gab es schon zuvor, damals aber noch für Call of Duty: Modern Warfare III. Die Pläne dazu haben sich aber offenbar aus unbekannten Gründen geändert bzw. verschoben.

Was sagt ihr zu einer möglichen Kollaboration mit diesen Spielreihen in Call of Duty: Black Ops 6?