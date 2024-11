Call of Duty: Black Ops 6: Lo-Fi Beats aus Season 01

Zu Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone wurde ein Lo-Fi Beats Trailer veröffentlicht.

Ihr benötigt etwas Neues auf die Ohren, dann schaut euch das folgende Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone Video an. Dabei könnt ihr euch einige Lo-Fi-Beats der Saison 01 von Call of Duty: Black Ops 6 anhören: