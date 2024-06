Call of Duty: Black Ops 6: Meistgesehener Trailer in der CoD-Geschichte

Der Call of Duty Black Ops 6 Trailer ist der meistgesehene Trailer in der CoD-Geschichte, und das in nur drei Tagen!

Call of Duty Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 und landet dazu direkt im Xbox Game Pass. Die Vorfreude bei den Call of Duty-Fans ist ungeschlagen und somit kletterte der neue Trailer im Call of Duty YouTube-Kanal nach nur drei Tagen auf Platz 1.

Wer sich die „Most Popular“-Videos im Kanal anschaut, der sieht Call of Duty Black Ops 6 mit beeindruckenden 52 Millionen Views auf Platz 1.

Call of Duty: Infinite Warfare landet mit 46 Millionen Views auf Platz 2. Das Video wurde vor über acht Jahren veröffentlicht.