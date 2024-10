Call of Duty: Black Ops 6: Mit diesem Trick spielt ihr heute ab 13:00 Uhr

Image: Activision Publishing Inc.

Wer mit seiner Xbox-Konsole heute nach Neuseeland reist, der kann schon um 13:00 Uhr Call of Duty: Black Ops 6 spielen.

Der Shooter Call of Duty: Black Ops 6 erscheint offiziell am 25. Oktober 2024. Die genaue Launch-Uhrzeit wurde von Activision mit Mitternacht regionaler Ortszeit, also 00:00 Uhr, angegeben.

Durch die Zeitverschiebung ist es bereits um 13:00 Uhr deutscher Zeit nach in Neuseeland schon der 25. Oktober und daher Mitternacht.

In den Einstellungen eurer Xbox-Konsole könnt ihr also auf die Region Neuseeland wechseln und nach einem Neustart schon früher Call of Duty: Black Ops 6 starten.

Bitte bedenkt: Auch wenn es in der Vergangenheit bei Veröffentlichungen, egal ob Blockbuster oder Indiespiel, eigentlich nie Sperren oder Banns wegen eines Regionswechsels gegeben hat, geschieht es auf eure eigene Verantwortung.