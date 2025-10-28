Call of Duty: Black Ops 6: Mit neuer Gratiswoche gegen Battlefield 6

Garantiert kein Zufall ist der Start einer Gratiswoche in Call of Duty: Black Ops 6 am heutigen Dienstag. Multiplayer und Zombies im aktuellen Teil der Reihe sind vom 28. Oktober bis 3. November spielbar.
Publisher Activision kontert damit abermals Battlefield 6, in dem heute nicht nur Season 1 startet, sondern auch der kostenlos spielbare Battle Royale-Modus REDSEC.
Schon zum Release von Battlefield 6 konterte man mit einer Gratiswoche. Von Zufall kann hier also keine Rede sein.
Was die neue Gratiswoche in Call of Duty: Black Ops 6 alles umfasst, seht ihr in der Grafik.
Können sie behalten.
Das ist schon eine Menge Inhalt für neue Spieler und auch beste Werbung für den nächsten CoD Teil, das Momentum liegt aber dennoch derzeit bei Battlefield 6.
Verzweiflung pur 😅
Cool, da werde ich heute Abend doch glatt Battlefield 6 zocken.
COD können sie behalten 🙂