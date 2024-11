Call of Duty: Black Ops 6: Multiplayer Maps aus Season 01 vorgestellt

Call of Duty: Black Ops 6 startet nächste Woche am 14. November in die erste Saison. Damit ihr euch auf Season 01 von Call of Duty: Black Ops 6 einstimmen könnt, gibt es hier neuen Trailer, der euch die neuen Multiplayer-Maps vorstellt.

