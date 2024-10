Call of Duty: Black Ops 6: Neue Karte und neuer Modus diese Woche

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 6 erhält eine neue Karte und einen neuen Modus in dieser Woche.

Bereits heute wird der von Zombies verseuchte Mehrspielermodus Infiziert an den Start gehen.

Wer sich hingegen gefragt hat, wann die Karte Nuketown spielbar sein wird, der bekommt jetzt die Antwort. Die beliebte Karte wird am Freitag und damit rechtzeitig für das nächste Wochenende bereitstehen.

Wie gefallen euch bisher die Modi und Karten in Call of Duty: Black Ops 6?