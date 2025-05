Call of Duty: Black Ops 6: Neue Multiplayer-Karten präsentiert

Mit dem Start von Saison 4 am 29. Mai erwartet euch in Call of Duty: Black Ops 6 ein explosives Multiplayer-Erlebnis mit drei neuen Karten, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Jede dieser Karten bringt nicht nur frischen Wind in eure Gefechte, sondern fordert euch auch mit einzigartigen Szenarien und taktischen Herausforderungen heraus.

In Shutdown werdet ihr in eine düstere Industrieanlage versetzt, in der ihr euch während eines Stromausfalls durch gefährliche Turbinen schleichen müsst. Die ständig rotierenden Maschinen und das spärliche Licht sorgen für eine bedrohliche Atmosphäre, in der eure Tarnung und das geschickte Ausnutzen der Umgebung über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Fugitive katapultiert euch in einen vereisten Gefängniskomplex, aus dem ihr nicht nur fliehen, sondern euch auch gegen feindliche Spieler behaupten müsst. Der frostige Schauplatz mit engen Korridoren und offenen Außenbereichen bietet zahlreiche Möglichkeiten für überraschende Angriffe, taktische Rückzüge und intensive Feuergefechte. Die Kälte ist nicht euer einziges Problem – jeder Winkel kann euch zur Falle werden.

Auf Blitz hingegen geratet ihr mitten in ein rasantes Gefecht auf einer verstopften Autobahn. Zwischen zerbeulten Fahrzeugen, brennenden Wracks und blockierten Fahrspuren entbrennt ein hitziges Duell auf engstem Raum. Hier geht es weniger um Heimlichkeit, sondern um schnelle Reaktionen, präzises Zielen und clevere Deckungswechsel. Die permanente Bedrohung aus allen Richtungen macht jede Sekunde zu einem Adrenalinkick.

Die drei neuen Multiplayer-Karten für Call of Duty: Black Ops 6 könnt ihr euch hier anschauen: