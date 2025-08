Call of Duty: Black Ops 6: Neue Multiplayer-Karten und vieles mehr in Season 05

Call of Duty: Black Ops 6 bringt neue Multiplayer-Karten und vieles mehr in Season 05!

Die Rogue Black Ops-Einheit ist mit Call of Duty: Black Ops 6 Season 05 endlich wieder in der Gunst des CIA, was bedeutet, dass sie nun Zugriff auf alles hat, was sie für ihren Auftrag benötigen.

Es ist Zeit, den Job zu beenden und die letzten Verräter der Pantheon zu zerschlagen, um ihren Verrat ein für alle Mal zu beenden.

Season 05 bringt spannende neue Multiplayer-Karten, actiongeladene Modi und das packende Finale der Black Ops 6 Zombies-Storyline. Die Crew infiltriert die Janus-Towers, um sich S.A.M.s Machthunger zu stellen.

Doch auch der Himmel über Verdansk wird von einer ominösen, zerstörerischen Macht heimgesucht, während die Operatoren geheime Technologie entdecken wollen.

MULTIPLAYER-INHALTE

Vier neue Karten: Die letzten Verräter der Pantheon warten auf Dich auf drei neuen Karten, darunter „Runway“, „Exchange“ und „World Motor Dynasty (W.M.D.)“. Das Mid-Season-Update bringt die Karte „Jackpot“.

Die letzten Verräter der Pantheon warten auf Dich auf drei neuen Karten, darunter „Runway“, „Exchange“ und „World Motor Dynasty (W.M.D.)“. Das Mid-Season-Update bringt die Karte „Jackpot“. Neue und zurückkehrende Modi: Setze auf Headshots im neuen „Aim High“-Modus und erlebe die Rückkehr von „Snipers Only“ und „Cranked Moshpit“. In der Mitte der Season gibt es den explosiven „Cranked Demolition LTE“-Modus und den spannende „Blueprint Gunfight“.

Setze auf Headshots im neuen „Aim High“-Modus und erlebe die Rückkehr von „Snipers Only“ und „Cranked Moshpit“. In der Mitte der Season gibt es den explosiven „Cranked Demolition LTE“-Modus und den spannende „Blueprint Gunfight“. Neuer Scorestreak: Der Combat Bow, ein Scorestreak mit explosiven Pfeilen, wird zur Mitte der Season verfügbar.

Der Combat Bow, ein Scorestreak mit explosiven Pfeilen, wird zur Mitte der Season verfügbar. Season 05 im Rangspiel: Teste Deine Skills im neuen Multiplayer-Ranglistenspiel, bei dem du saisonale Belohnungen für das Erreichen neuer Ränge erhältst.

ZOMBIES-INHALTE

The Reckoning kommt: Der Angriff auf die Janus-Towers beginnt, während der Konflikt zwischen Richtofen und S.A.M. einen Wendepunkt erreicht.

Der Angriff auf die Janus-Towers beginnt, während der Konflikt zwischen Richtofen und S.A.M. einen Wendepunkt erreicht. Der Gorgofex wird entfesselt: Diese biologische Waffe kombiniert Myzel- und Insekteneigenschaften und sorgt für direkten Schaden sowie Anti-Schwerkraft-Inkapazitationen.

Diese biologische Waffe kombiniert Myzel- und Insekteneigenschaften und sorgt für direkten Schaden sowie Anti-Schwerkraft-Inkapazitationen. Zusätzliche Gameplay-Inhalte: Kämpfe in neuen „Grief Arenas“ und kehre mit einem vollständigen, objektbasierten Erlebnis im „Directed Mode“ zurück. Das Team „Cranked“ kehrt ebenfalls zurück, wobei die Squadmitglieder einen gemeinsamen Timer teilen, der mit jeder Runde das Chaos beschleunigt.

Kämpfe in neuen „Grief Arenas“ und kehre mit einem vollständigen, objektbasierten Erlebnis im „Directed Mode“ zurück. Das Team „Cranked“ kehrt ebenfalls zurück, wobei die Squadmitglieder einen gemeinsamen Timer teilen, der mit jeder Runde das Chaos beschleunigt. Bunny Beatdowns: Mit dem „Mister Peeks“-Field-Upgrade werden die Untoten auf neue, unterhaltsame Weise ihr Unwesen treiben. Später in der Season kannst Du den „Combat Bow“ als Unterstützungseinheit im Kampf gegen Zombies einsetzen.

CALL OF DUTY: WARZONE

Raze the Roof: Stürze Dich in Verdansk und erfülle einen mehrstufigen Auftrag, um die Geheimnisse im Verdansk-Stadion zu entdecken.

Stürze Dich in Verdansk und erfülle einen mehrstufigen Auftrag, um die Geheimnisse im Verdansk-Stadion zu entdecken. Neue Limited-Time-Modi: Hol Dir Deine gefallenen Teammitglieder zurück und kämpfe bis zum Ende im „Stadium Resurgence“ oder versuche, aus dem Team mit der niedrigsten Punktzahl aufzutauchen, um in „Deadline“ zu bestehen.

Hol Dir Deine gefallenen Teammitglieder zurück und kämpfe bis zum Ende im „Stadium Resurgence“ oder versuche, aus dem Team mit der niedrigsten Punktzahl aufzutauchen, um in „Deadline“ zu bestehen. Neue Features: Schließe den aufregenden „Satellite Highjack Contract“ ab und bereite Dich auf eine bedeutende Entwicklung vor.

Schließe den aufregenden „Satellite Highjack Contract“ ab und bereite Dich auf eine bedeutende Entwicklung vor. Season 05 Ranglistenspiel: Beweise Deine Stärke in Battle Royale und Resurgence Ranglistenspielen und sichere Dir neue saisonale Belohnungen.

ALLGEMEINE MODI & SPIELE

Waffen-Details: Setze vier neue Waffen in Saison 05 ein, darunter das ABR A1 Sturmgewehr, das PML 5.56 LMG und die Boxhandschuhe als Nahkampfwaffe. Mitte der Season kommt der Gravemark .357 Revolver hinzu.

Setze vier neue Waffen in Saison 05 ein, darunter das ABR A1 Sturmgewehr, das PML 5.56 LMG und die Boxhandschuhe als Nahkampfwaffe. Mitte der Season kommt der Gravemark .357 Revolver hinzu. Neue Events und Belohnungen: Nimm an aufregenden Events teil und erhalte neue Belohnungen, darunter den „Combat Bow“-Scorestreak und die Boxhandschuhe.

Nimm an aufregenden Events teil und erhalte neue Belohnungen, darunter den „Combat Bow“-Scorestreak und die Boxhandschuhe. Battle Pass und BlackCell: Der Battle Pass wird von Taktikmastermind Lawrence Sims geleitet und bietet neue Waffen, Operator-Skins und mehr in kostenlosen und Premium-Tiers.

Der Battle Pass wird von Taktikmastermind Lawrence Sims geleitet und bietet neue Waffen, Operator-Skins und mehr in kostenlosen und Premium-Tiers. Season 05 Operatoren: Sims führt den Battle Pass an, während Solace die BlackCell leitet, um für Gerechtigkeit zu sorgen und das Chaos zu zähmen.

Alle Informationen zu Season 05 Reloaded findest du auf dem offiziellen Call of Duty-Blog.