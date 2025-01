Call of Duty: Black Ops 6: Neue Zombies-Map angekündigt

Image: Activision Publishing Inc.

Für Call of Duty: Black Ops 6 wurde eine neue Zombies-Map angekündigt, die mit Saison 2 an den Start gehen soll.

Call of Duty: Black Ops 6 startet am 28. Januar 2025 in die zweite Saison. Mit diesem Update wird die neue Zombies-Karte „The Tomb“ eingeführt.

In The Tomb begleiten die Spieler die Charaktere Weaver, Grey, Carver und Maya zu einer Ausgrabungsstätte, die einst als antike Grabstätte um 2500 v. Chr. diente. Die Karte bietet engere Spielbereiche und legt besonderen Wert auf Wiederspielbarkeit, um ein intensives, rundenbasiertes Spielerlebnis zu gewährleisten.

Zusätzlich zur neuen Zombies-Karte können die Spieler in Saison 2 weitere Inhalte erwarten, darunter neue Mehrspielerkarten, Waffen und Events. Die Veröffentlichung von Saison 2 ist für den 28. Januar 2025 geplant.

Weitere Details zu The Tomb sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.