Call of Duty: Black Ops 6: Neuer Trailer zur Beta, Pre-Load gestartet

Image: Activision Publishing Inc.

Ein neuer Trailer stimmt auf die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 6 ein, die jetzt vorab heruntergeladen werden kann.

Ab sofort ist der Pre-Download für die Multiplayer-Beta von Call of Duty: Black Ops 6 möglich.

Die Beta startet für Vorbesteller und Xbox Game Pass Abonnenten am 30. August, 19:00 Uhr in den Early Access. Sie endet am 4. September, 19:00 Uhr.

Alle anderen interessierten Spieler können vom 6. bis 9. September, jeweils 19:00 Uhr dazustoßen.

Wie groß der Download des Clients ausfällt, darüber haben wir bereits berichtet.

In der Betaphase könnt ihr in verschiedenen Modi wie Team Deathmatch oder Domination auf diesen acht Karten spielen.

Welche Karten in welchen Modi spielbar sind, ändert sich in Woche 1 (Early Access) und Woche 2 (Open Beta). Ausführliche Details zu den Karten und Modi findet ihr in diesem Artikel auf callofduty.com.

Schaut euch abschließend noch den neuen Beta-Trailer an, der beim COD Next Showcase gezeigt wurde.