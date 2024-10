Call of Duty: Black Ops 6: Offizieller Launch-Trailer und mehr

Image: Activision Publishing Inc.

Zu Call of Duty: Black Ops 6 wurde der offizielle Launch-Trailer veröffentlicht. Dazu gibt es noch mehr Videos.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024 und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass Ultimate-Abo spielbar sein.

Auch der Replacer hat sich mittlerweile mit neuen Videos zurückgemeldet, die ihr euch hier anschauen könnt: