Call of Duty: Black Ops 6: Omnidirektionale Bewegung ist eine Grundfunktion

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 6 bringt zum ersten Mal „Omnimovement“ ins Spiel, welches sich nicht ausschalten lässt.

Wie aus der ersten Folge des offiziellen „COD-POD“ (Podcast) hervorgeht, ist das neue System mit der omnidirektionalen Bewegung in Call of Duty: Black Ops 6 eine Grundfunktion und kann nicht abgeschaltet werden.

Dies bestätigte der stellvertretende Designdirektor Matt Scronce:

„Omnimovement ist eine grundlegende Grundfunktion, die ein Spieler nicht deaktivieren kann“ „Wir haben darauf geachtet, dass wir die Fähigkeitslücke nicht zu sehr vergrößern. Wenn Sie langsamer werden möchten, können Sie das und trotzdem erfolgreich sein. Sie sehen dann vielleicht nicht so cool aus. Und das ist in Ordnung.“

Ob und wie sich das ganze dann im Spiel auswirkt, werdet ihr am 30. August bzw. 6. September erfahren, denn dann startet endlich die lang erwartete Beta.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober weltweit für Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 und PC.