Call of Duty: Black Ops 6: Predator Badlands Bundle – der Jäger betritt das Schlachtfeld

Der Predator landet in Call of Duty – das Badlands-Bundle bringt den legendären Jäger in Black Ops 6 und Warzone!

Mit dem Predator Badlands Bundle erhält Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone einen spektakulären Neuzugang, der Fans beider Reihen gleichermaßen begeistern dürfte.

Der legendäre außerirdische Jäger, bekannt aus der Predator-Filmreihe, verlässt die trostlosen Badlands und mischt nun die Schlachtfelder des Call-of-Duty-Universums auf. Das Bundle vereint ikonische Elemente des bekannten Filmcharakters mit der intensiven Action der beliebten Shooter-Reihe und sorgt so für ein einzigartiges Crossover-Erlebnis.

In Call of Duty: Warzone und Black Ops 6 können Spieler nun in die Rolle des Predators schlüpfen und die Jagd auf ihre Gegner mit beeindruckender Optik und Spezialeffekten eröffnen.

Das Bundle hat neben einem charakteristischen Operator-Skin auch thematisch abgestimmte Ausrüstungsgegenstände, Waffenlackierungen und kosmetische Extras enthalten, die das unverwechselbare Design des intergalaktischen Jägers widerspiegeln.

Besonders im hektischen Gefecht von Warzone verleiht der Predator-Look der Spielfigur eine markante Präsenz, die sowohl optisch als auch atmosphärisch hervorsticht.

