Call of Duty: Black Ops 6: Predator Badlands Bundle – der Jäger betritt das Schlachtfeld

Mit dem Predator Badlands Bundle erhält Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone einen spektakulären Neuzugang, der Fans beider Reihen gleichermaßen begeistern dürfte.
Der legendäre außerirdische Jäger, bekannt aus der Predator-Filmreihe, verlässt die trostlosen Badlands und mischt nun die Schlachtfelder des Call-of-Duty-Universums auf. Das Bundle vereint ikonische Elemente des bekannten Filmcharakters mit der intensiven Action der beliebten Shooter-Reihe und sorgt so für ein einzigartiges Crossover-Erlebnis.
In Call of Duty: Warzone und Black Ops 6 können Spieler nun in die Rolle des Predators schlüpfen und die Jagd auf ihre Gegner mit beeindruckender Optik und Spezialeffekten eröffnen.
Das Bundle hat neben einem charakteristischen Operator-Skin auch thematisch abgestimmte Ausrüstungsgegenstände, Waffenlackierungen und kosmetische Extras enthalten, die das unverwechselbare Design des intergalaktischen Jägers widerspiegeln.
Besonders im hektischen Gefecht von Warzone verleiht der Predator-Look der Spielfigur eine markante Präsenz, die sowohl optisch als auch atmosphärisch hervorsticht.
Auf jeden Fall ein guter Skin, preislich liegt der sicher wieder zwischen 24-30€ 🤑.
Da bleib ich bei Bf
Kommt da nicht schon der Nachfolger?
Ja, Black Ops 7 am 14. November.
Ja kommt bald, aber nur hier kann man endlich MickyMeinarsch gegen Predator antreten lassen.
Hat zum Glück bald ein Ende dieser Käse
Passt wer ihn will. Bleibe bei BO6 und steige etwas später in BF ein
Ein Transgender Predator, oder warum trägt er einen Rock ?