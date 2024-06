Call of Duty: Black Ops 6: Release-Termin im Oktober offiziell

Beschreibung

Bestellt eine beliebige digitale Edition vor oder abonniert einen ausgewählten Game Pass-Plan und erhaltet: – Vorabzugang zur Offenen Beta – Woods-Operator-Paket – Schaltet direkt den Operator-Skin ‚Klassischer Woods‘ in Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Warzone Mobile frei.

Ihr erhaltet außerdem Zugriff auf die Skins ‚Zombie-Woods‘ und ‚Zahlen-Woods‘. Enthält: – Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Black Ops 6 — Enthält die Version des Spiels für Xbox One und Xbox Series X|S