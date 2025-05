Call of Duty: Black Ops 6: RICOCHET Anti-Cheat-Team präsentiert bedeutende Fortschritte

RICOCHET Anti-Cheat ist ein umfassendes System zur Bekämpfung von Cheatern in Call of Duty. Es kombiniert serverseitige Überwachung, verbesserte Untersuchungsprozesse und clientseitige Sicherheit, um ein faires und sicheres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Das RICOCHET Anti-Cheat-Team hat eine Zusammenfassung der Ergebnisse und Fortschritte in Season 03 von Call of Duty: Warzone und Black Ops 6 veröffentlicht. Der Fokus liegt weiterhin auf der Bekämpfung von Cheating und damit der Sicherstellung eines fairen Spielerlebnisses.

Highlights der Saison 03:

Das RICOCHET Anti-Cheat-Team geht weiterhin entschieden gegen Drittanbieter-Hardware vor, die zum Cheaten verwendet wird. Abmahnungen wurden an mehrere Unternehmen verschickt, die solche Produkte herstellen und verkaufen. Rechtliche Schritte werden bei Bedarf eingeleitet.

Statement des RICOCHET Anti-Cheat-Teams: „Unser Engagement bleibt unverändert. Wir konzentrieren uns darauf, die Hürden für das Cheaten in Call of Duty zu erhöhen, so viele Cheater wie möglich zu eliminieren, bevor sie ein Spiel beeinflussen können, und jedes Cheater-Konto, das es ins Spiel schafft, so schnell wie möglich aufzuspüren und zu entfernen.“