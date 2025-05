Call of Duty: Black Ops 6: Riesiger Season 04 Content-Drop ab 29. Mai

Season 04 hat eine ganze Ladung neuer Call of Duty-Inhalte im Gepäck: Fünf neue Multiplayer-Karten, eine Mischung aus neuen und wiederkehrenden Modi, die Rückkehr des Grief-Modus in Zombies, ein neuer Ort in Verdansk, neue Operator (darunter die Rückkehr von Stitch) und vieles mehr.

Außerdem ist Season 04 voll mit zeitlich begrenzten Events, wie Rivals, Ballerina und weiteren zur Saisonmitte.

Das erwartet euch in Season 04:

Black Ops 6

Fünf MP-Karten: Stürzt euch in drei neue Einsatzgebiete, darunter die 6v6-Kernkarten Shutdown und Fugitive sowie die Blitz Strike-Karte. Zur Saisonmitte könnt ihr auf Eclipse feiern und eine neu interpretierte Version von Fringe spielen.

Neue und wiederkehrende Modi: Sammelt Dog Tags, um die Reserven des Gegners in Team Elimination zu schwächen, einer unterhaltsamen neuen Variante der Kill Confirmed-Formel. Lasst jede Kugel zählen mit der Rückkehr von One in the Chamber und feiert im zeitlich begrenzten Party Ops-Modus.

Zusätzliche Ausrüstung: Der Grim Reaper-Scorestreak aus dem originalen Black Ops kehrt zurück und bietet eine explosive Ladung, die die Konkurrenz garantiert in die Luft jagt.

Season 04 Ranked Play: Fordert die Besten der Besten heraus, holt euch Siege und steigt in einer neuen Saison von Multiplayer Ranked Play auf, mit brandneuen Belohnungen und dem Recht, damit anzugeben.

Black Ops 6 Zombies

Grief kehrt zurück! Stürzt euch in diesen epischen 4v4-Wettkampf auf allen Karten und überlebt die gegnerische Mannschaft, während ihr Capture Zones sichert, um eure Gegner zu schwächen und zu ärgern. Das letzte verbleibende Team gewinnt!

Zusätzliche Gameplay-Inhalte: Knackt die gepanzerten Untoten und erzeugt Flächenexplosionen mit dem Shatter Blast Ammo Mod, genießt die beeindruckenden Effekte von drei neuen GobbleGums und erzeugt noch größere Explosionen mit dem Grim Reaper Support Launcher.

Neue Modi und mehr: Schaltet versteckte Belohnungen mit weiteren Dark Ops Challenges frei, bereitet euch dann darauf vor, eine verstärkte Abomination zu besiegen, überlebt so lange wie möglich im Starting Room LTM und beweist euren Wert in der Bestenliste, indem ihr Zombies für Ruhm und Belohnungen abschlachtet!

Warzone

Neuer interessanter Ort: Der hoch aufragende Wolkenkratzer namens The Overlook kommt in die Innenstadt von Verdansk, mit Seilrutschen, Kränen und einem beeindruckenden Innenraum zum Erkunden.

Neue und zeitlich begrenzte Modi: Der Clash-Modus – das massive 52v52 Verdansk Deathmatch – ist zurück! Schließt euch 51 anderen in einem chaotischen Feuergefecht an, um Dominationspunkte zu erobern und Feinde zu besiegen. Nehmt dann an einem speziell thematisierten Bereich von Verdansk in einem Match mit regelbrechenden Modifikatoren in Havoc Royale teil. Und stürzt euch auf Rebirth Island für einen Resurgence Casual-Kampf zwischen Menschen und Bots.

Doppeltes Ranked Play: Call of Duty: Warzone verdoppelt – im wahrsten Sinne des Wortes – mit zwei separaten Ranked Play-Modi: Battle Royale: Ranked (Verdansk) zum Start, das die gesamte Saison über läuft, und die Rückkehr von Ranked Play nach Rebirth Island zur Saisonmitte.

Neue Features: Kräne und horizontale Seilrutschen in der Innenstadt. Lobby Lockdown in The Overlook.

Über alle Modi hinweg:

Waffendetails: Fünf neue Waffen kommen in Season 04, darunter zwei zum Start: die LC10 SMG und das FFAR 1 Sturmgewehr. Später in der Saison könnt ihr euch das Essex Model 07 Marksman Rifle, die Olympia Special-Waffe und die Pickaxe-Nahkampfwaffe schnappen und euren Spielstil mit neuen Aufsätzen verändern.

Der Event-Horizont: Season 04 ist vollgepackt mit Events, darunter Rivals, Ballerina (aus der Welt von John Wick) und noch mehr zur Saisonmitte. Beweist außerdem euren Wert in den Zombies-Bestenlisten und werdet zum König der Toten!

Battle Pass und BlackCell: Der Season 04 Battle Pass bringt Stitch und den brutalen BlackCell-Operator Omen in den Vordergrund, zusammen mit neuen Waffenbauplänen, Operator-Skins, Visitenkarten, Finishing Moves, Emotes und mehr in einer Mischung aus kostenlosen und Premium-Stufen. Zu den kostenlosen Stufen gehören zwei neue Basiswaffen und der G-Grip Tactical Foregrip.

Season 04 Operators: Stitch kehrt zurück, nachdem er aus dem Gefängnis befreit wurde, und führt den neuen Battle Pass neben dem finsteren Omen an, der BlackCell anführt. Setzt außerdem die Attentäterin Eve Macarro in Zusammenarbeit mit Ballerina ein, gefolgt von vielem mehr zur Saisonmitte.

CDL-Ankündigungen: Major IV steht vor der Tür! Findet heraus, wo ihr zusehen könnt, sowie die In-Game-Belohnungen, die ihr freischalten könnt, nur fürs Zuschauen!

Einen Trailer gibt es hier: