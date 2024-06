Call of Duty: Black Ops 6: Rundenbasierter Zombies-Modus und mehr dabei

Microsoft hat mit der Auflistung von Call of Duty: Black Ops 6 einige interessante Details verraten. Demnach wird das Spiel von Treyarch und Raven wieder ein echter Spionage-Actionthriller, der in den frühen 90er Jahren spielt.

Für den Multiplayer sind zum Start 16 Maps angesetzt, darunter 12 standardmäßige 6v6-Karten und 4 Karten, auf denen 2v2 oder 6v6 gespielt werden kann. Außerdem feiert Black Ops 6 die Rückkehr des rundenbasierten Zombies-Modus. Hier gibt es zum Release zwei Karten.

Wer ein Xbox Game Pass Ultimate- oder Game Pass PC-Abonnenten hat, erhält Vorabzugang zur Offenen Beta.

Bestellt eine digitale Edition vor oder abonniert einen ausgewählten Game Pass*-Plan, um Vorabzugang zur Offenen Beta zu erhalten**.

In den Untergrund gezwungen. Aus dem Innern gejagt. Das ist Call of Duty®: Black Ops 6.

Black Ops 6, entwickelt von Treyarch und Raven, ist ein Spionage-Actionthriller, der in den frühen 90er Jahren angesetzt ist, einer Zeit des Umbruchs in der globalen Politik, gezeichnet vom Ende des Kalten Kriegs und dem Aufstieg der Vereinigten Staaten als einzige Supermacht. Eine unfassbare Geschichte und ohne Bindung an die Regeln des Kampfes – so ist nur Black Ops.

Die Kampagne von Black Ops 6 bietet dynamisches, sich stetig änderndes Gameplay voller unterschiedlichster Spielorte mit Blockbuster-Actionsequenzen und adrenalingeladenen Momenten, hochriskanten Überfällen und geheimnisumwitterten Spionagetätigkeiten.

Im klassenbesten Mehrspieler-Erlebnis können die Spieler:innen ihre Fähigkeiten direkt zum Start auf 16 neuen Karten testen, darunter 12 standardmäßige 6v6-Karten und 4 Karten, auf denen 2v2 oder 6v6 gespielt werden kann.

Black Ops 6 stellt außerdem die epische Rückkehr des rundenbasierten Zombies-Modus dar, der Fanfavorit, bei dem Spieler:innen Horden der Untoten ausschalten – zum Start auf zwei brandneuen Karten. Nach der Veröffentlichung können sich Spieler:innen auf noch mehr packende Karten und bahnbrechende Spielerlebnisse in den Modi Mehrspieler und Zombies freuen.

*Benötigt ein aktives Abonnement von Game Pass Ultimate oder Game Pass PC.