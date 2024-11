Call of Duty: Black Ops 6: Saison 1 führt in den Untergrund

Call of Duty: Black Ops 6 startet am 14. November 2024 in die erste Saison. Dabei entführt euch Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6 in den Untergrund und liefert unter anderem Hideout – 6v6, Extraction – 6v6 und Heirloom – 6v6 & 2v2.

Weitere Details zum kompletten Inhalt folgen in Kürze. Hier gibt es noch ein kurzes Teaser-Video für euch:

Season 01 takes Black Ops to the the criminal underground on November 14. 🥷

Here's a sneak peek at a few of the new maps coming to #BlackOps6 Multiplayer this season 👇

💰 Hideout – 6v6

🚁 Extraction – 6v6

🖼️ Heirloom – 6v6 & 2v2 pic.twitter.com/V15xECoI4L

