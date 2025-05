Call of Duty: Black Ops 6: Saison 4 startet am 29. Mai

Image: Activision Publishing Inc.

Neue Maps, frischer Content und explosive Action: Die vierte Season von Black Ops 6 steht in den Startlöchern.

Am 29. Mai beginnt die vierte Saison von Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone. Saison 04 verspricht einmal mehr actiongeladenen Nachschub für alle Fans des Taktik-Shooters.

Mit neuen Multiplayer-Maps, Spielmodi, Waffen und einem frischen Battle Pass erwartet euch ein umfangreiches Update, das sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger in Atem halten dürfte.

Weitere Details werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.