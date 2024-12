Call of Duty: Black Ops 6: Season 01 Reloaded, Zombies Gameplay-Trailer und mehr

Image: Activision Publishing Inc.

Bereitet euch auf eine großartige Holiday-Saison vor und macht euch bereit auf zahlreiche neue Inhalte zu Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone.

Am 5. Dezember 2024 erscheint das mit Spannung erwartete Saison 01 Reloaded-Update für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone. Dieses Mid-Season-Update bringt eine Fülle neuer Inhalte für Multiplayer-, Zombies- und Warzone-Modi.

Höhepunkte des Updates:

Neue Zombies-Karte: Citadelle des Morts entführt Spieler in eine düstere Festung voller Geheimnisse und neuer Herausforderungen.

Citadelle des Morts entführt Spieler in eine düstere Festung voller Geheimnisse und neuer Herausforderungen. Neue Multiplayer-Karten: Zusätzlich zu neuen Karten kehrt die festliche Variante von Nuketown zurück, passend zur CODMAS-Feier.

Zusätzlich zu neuen Karten kehrt die festliche Variante von Nuketown zurück, passend zur CODMAS-Feier. Neue Modi: Limitierte zeitliche Modi wie Ran-Snack, Infectious Holiday und Slay Ride Resurgence bieten frische Spielerlebnisse.

Limitierte zeitliche Modi wie Ran-Snack, Infectious Holiday und Slay Ride Resurgence bieten frische Spielerlebnisse. Neue Waffen und Perks: Drei neue Waffen und zusätzliche Perks erweitern das Arsenal der Spieler.

Drei neue Waffen und zusätzliche Perks erweitern das Arsenal der Spieler. Warzone-Ranked-Play: Die Einführung des kompetitiven Ranked-Play-Modus in Warzone ermöglicht es Spielern, ihre Fähigkeiten auf die Probe zu stellen.

Zusätzlich wird vom 13. bis 20. Dezember ein kostenloser Zugriff auf Multiplayer und Zombies gewährt, einschließlich neuer Karten wie Hideout und Hacienda sowie des beliebten Modus Prop Hunt.

Für detaillierte Informationen und einen umfassenden Überblick, besucht den offiziellen Blog von Call of Duty.