Call of Duty: Black Ops 6: Season 03 Story-Trailer und Roadmap veröffentlicht

Am 2. April entdecken Spieler mit dem Start von Season 03 in Call of Duty: Black Ops 6 die Wahrheit über Pantheon, die tief in der Vergangenheit liegt.

Um euch auf die neue Saison einzustimmen, wurde ein Cinematic Story-Trailer veröffentlicht.

Was die neue Season alles zu bieten hat, zeigt euch darüber hinaus eine Roadmap. Freut euch im Multiplayer unter anderem auf die Rückkehr von Firing Range sowie fünf neue Karten.

Neue Waffen, Operatoren, Events, Spielmodi und Bundles im Shop wird es ebenfalls geben.

Mehr Details gibt es auch im Blog auf callofduty.com.