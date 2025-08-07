Call of Duty: Black Ops 6: Season 05 startet mit neuer Story-Cinematic

Adler, Marshall und Woods kehren zurück – bekannte Verbündete verstärken das Team von Call of Duty: Black Ops 6!

Die neue Story-Cinematic zur Season 05 von Call of Duty: Black Ops 6 zeigt die Wiedereinsetzung der Charaktere Adler, Marshall und Woods.

Sie werden dabei von einem bekannten Gesicht unterstützt, das bereits aus früheren Teilen der Reihe vertraut ist. Die Sequenz führt die Handlung weiter und bereitet die Spieler auf die kommenden Ereignisse und Missionen der neuen Saison vor.