Call of Duty: Black Ops 6: Season 05 startet mit neuer Story-Cinematic

Die neue Story-Cinematic zur Season 05 von Call of Duty: Black Ops 6 zeigt die Wiedereinsetzung der Charaktere Adler, Marshall und Woods.
Sie werden dabei von einem bekannten Gesicht unterstützt, das bereits aus früheren Teilen der Reihe vertraut ist. Die Sequenz führt die Handlung weiter und bereitet die Spieler auf die kommenden Ereignisse und Missionen der neuen Saison vor.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werde mal die neuen Maps heute Abend anspielen
Mal sehen ob sie sich besser anfühlen als sie aussehen
Wochenende wäre eh erstmal mir Battlefield verplant sofern man reinkommt
Mal scheuen das neue BF scheint gut zu sein
Schaue da heute rein, am Wochenende bin ich auch eher bei der Battlefield Beta dabei.