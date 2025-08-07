Call of Duty: Black Ops 6: Season 05 startet mit neuer Story-Cinematic

3 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 6
Image: Activision Publishing Inc.

Adler, Marshall und Woods kehren zurück – bekannte Verbündete verstärken das Team von Call of Duty: Black Ops 6!

Die neue Story-Cinematic zur Season 05 von Call of Duty: Black Ops 6 zeigt die Wiedereinsetzung der Charaktere Adler, Marshall und Woods.

Sie werden dabei von einem bekannten Gesicht unterstützt, das bereits aus früheren Teilen der Reihe vertraut ist. Die Sequenz führt die Handlung weiter und bereitet die Spieler auf die kommenden Ereignisse und Missionen der neuen Saison vor.

  1. HakunaTraumata 95140 XP Posting Machine Level 3 | 07.08.2025 - 17:58 Uhr

    Werde mal die neuen Maps heute Abend anspielen
    Mal sehen ob sie sich besser anfühlen als sie aussehen
    Wochenende wäre eh erstmal mir Battlefield verplant sofern man reinkommt

    0
  3. Katanameister 173760 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.08.2025 - 18:27 Uhr

    Schaue da heute rein, am Wochenende bin ich auch eher bei der Battlefield Beta dabei.

    0

