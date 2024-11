Call of Duty: Black Ops 6: Season 1 Ranglistenbelohnungen

Das sind die Ranglistenbelohnungen in Season 1 von Call of Duty: Black Ops 6.

Diese Woche ist der Ranglistenmodus in Call of Duty: Black Ops 6 an den Start gegangen. Beim Erklimmen der Ränge in der ersten Season und im Laufe eurer Karriere schaltet ihr verschiedene Belohnungen frei.

Wer Siege einfährt, schaltet für seinen Operator, einen Bauplan für das Messer, Dekors, Visitenkarten und mehr frei.

Eine Grafik zeigt euch die Belohnungen für die Karriere und aus Season 1:

Der Ranglistenmodus in Call of Duty: Black Ops 6 hat derweil keinen guten Start hingelegt, denn es wird von zahlreichen Hackern berichtet, die anderen den Spaß verderben.