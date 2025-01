Call of Duty: Black Ops 6: Season 2 steht in den Startlöchern

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 Season 2 startet nächste Woche und stellt die neue Ordnung von Avalon auf den Kopf.

Es wartet eine riesige Menge neuer Inhalte, darunter fünf Multiplayer-Karten, mehr als sechs neue Waffen, eine neue Zombie-Karte, zeitlich begrenzte Modi zum Valentinstag und vieles mehr.

Rüstet euch aus, trainiert und macht euch bereit für den Start von Season 2 am Dienstag, den 28. Januar.

Multiplayer

Fünf neue Karten erwarten euch, darunter das luxuriöse Penthouse eines Gangsterbosses, ein Autohaus und eine Jacht.

Später in der Season folgen die rasante Karte „Bullet Strike“ und das Comeback der beliebten Map „Grind“ aus Black Ops II. Neben neuen Modi wie „Overdrive“ und „Gun Game“ sorgen die Valentinstags-LTMs „Third Wheel Gunfight“ und „Couples Dance Off“ für actionreiche Abwechslung.

Erweitert euer Arsenal mit dem Perk „Slipstream“, die Abschusserie „War Machine“ und weiteren taktischen Möglichkeiten. Zusätzlich startet die neue Season des Ranglistenspiels mit exklusiven Belohnungen. Details zu Major I der Call of Duty League folgen in Kürze.

Zombies

Die Story geht weiter in „The Tomb“, einer neuen Zombies-Karte in düsteren Katakomben. Stellt euch dem neuen Gegnertyp „Shock Mimic“ und meistert die neue Wunderwaffe „Staff of Ice“.

Neue Perks, GobbleGums und die „War Machine“ bieten zusätzliche Feuerkraft. Verbesserte Features wie Koop-Pause und Herausforderungsverfolgung optimieren das Spielerlebnis.

Call of Duty: Warzone

Season 2 konzentriert sich auf Gameplay-Optimierungen, Fehlerbehebungen und verbesserte Spielqualität. Mit dem neuen Perk „Reactive Armor“ regeneriert ihr eure Rüstung schneller.

Mitte der Season folgt der Perk „Low Profile“ für erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit in geduckter, liegender und kampfunfähiger Haltung. Auch in Warzone startet eine neue Season des Ranglistenspiels mit frischen Belohnungen.

Übergreifend in allen Modi

Zehn neue Waffen, darunter das Sturmgewehr Cypher 091, die MP PPSh-41, das LMG Feng 82 und das DMR TR2, erweitern euer Arsenal.

Mitte der Season folgen weitere Nahkampfwaffen. Der neue Battle Pass und BlackCell bieten zahlreiche neue Inhalte wie Operator-Skins, Waffenbaupläne und mehr.

Die neuen Operator Vortex (BlackCell) und Nocturne (Battle Pass) mischen das Schlachtfeld auf. Zusätzlich erwartet euch der Terminator in einem exklusiven Bundle im Shop.

Weitere Informationen zur neuen Call of Duty: Black Ops 6 Season gibt es auf dem offiziellen Call of Duty-Blog.