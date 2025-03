Call of Duty: Black Ops 6: Season 3 um Wochen verschoben

Die dritte Season in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone startet später.

Nimmt man das Enddatum des aktuellen Battle Pass für Season 2 zu Grunde, dann sollte Season 3 in Call of Duty: Black Ops 6 bzw. Call of Duty: Warzone am 20. März starten.

Doch das wird nicht der Fall sein.

Ganze zwei Wochen länger müssen Spieler im aktuellen Teil der Shooter-Reihe darauf warten, wieder neuen Content zu erhalten. Denn wie der Entwickler via X verlauten ließ, beginnt Season 3 erst am 3. April 2025.

Im Posting heißt es dazu:

„Season 03 ist ein großer Moment für Call of Duty: Warzone und Black Ops 6, und wir nehmen uns die Zeit, um ab dem 3. April ein großartiges Erlebnis zu bieten.“ „Mehr dazu nach dem 5-jährigen Jubiläum von Call of Duty: Warzone nächste Woche…“

Mit der neuen Season wird die Rückkehr von Verdansk in Call of Duty: Warzone erwartet. Sie wurde im letzten Jahr für eine Rückkehr im Frühling 2025 angekündigt. Angeblich haben Content Creator Verdansk schon spielen können.