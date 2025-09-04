Ladet eure Waffen nach, denn Season 5 Reloaded startet heute in Call of Duty: Black Ops 6.

Die Jagd nach den letzten Pantheon-Maulwürfen läuft auf Hochtouren, während das abtrünnige Black Ops-Team auf die wiedergewonnene Unterstützung der CIA zurückgreift, um an streng geheime Informationen und Waffen zu kommen.

Nachdem die Operator Troy Marshall, Frank Woods und Russell Adler in den Hallen von Langley wieder willkommen sind, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Job erledigt ist.

Die Action stirbt nie, wenn das Mid-Season-Update in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone erscheint.

Auf Spieler wartet der große Gewinn auf der Mehrspieler-Karte Jackpot und absoluter Nervenkitzel im neuen Modus Aufgeputscht-Sprengkommando. Die Punkteserie Gefechtsbogen verbreitet feuriges Chaos und der zeitlich begrenzte Modus Deadline in Call of Duty: Warzone sowie die Hauptaufgabe im geführten Modus von Reckoning bringen Spieler ins Schwitzen.

Call of Duty: Black Ops 6 Season 5 Reloaded startet heute, 4. September, um 18:00 Uhr auf allen Plattformen.

Mehr Informationen zum Update gibt es im offiziellen Blog, zum Jackpot Map Guide geht es hier lang.