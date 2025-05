Call of Duty: Black Ops 6: Shooter bricht Rekorde – erfolgreichster Titel für Activision und Xbox

Call of Duty: Black Ops 6 hat sich als der bislang umsatzstärkste Titel für Activision und Xbox etabliert. Bereits in seinem ersten Monat verzeichnete das Spiel den größten Launch in der Geschichte der Call of Duty-Reihe, wie Microsoft während einer Gewinnpräsentation bekannt gab.

Der Titel stellte einen neuen Rekord für Spielerzahlen am Veröffentlichungstag auf und führte zu einem signifikanten Anstieg neuer Xbox Game Pass-Abonnenten.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieses Erfolgs ist die Verfügbarkeit von Black Ops 6 ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass. Dies war das erste Mal, dass ein Spiel der Call of Duty-Reihe diesen Weg ging, ermöglicht durch Microsofts Übernahme von Activision Blizzard für 68,7 Milliarden US-Dollar.

Der Titel wurde am 25. Oktober 2024 veröffentlicht und ist auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC, Steam und Battle.net verfügbar. Die Veröffentlichung auf mehreren Plattformen, einschließlich PlayStation, trug ebenfalls zum kommerziellen Erfolg bei.