Call of Duty: Black Ops 6: Shooter in diesen Editionen vorbestellbar

Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint im Oktober und kann ab sofort in diesen Editionen vorbestellt werden.

Wenn Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober 2024 erscheint, dann können Xbox-Spieler zwischen zwei Editionen wählen: dem Cross-Gen-Bundle, was der Standard Edition entspricht und der Vault Edition.

Inhalte der Standard Edition

Early Access zur Open Beta (Vorteil für Vorbesteller)

Woods Operator Pack (Vorteil für Vorbesteller)

Digitale Version von Call of Duty: Black Ops 6

Inhalte der Vault Edition

Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Black Ops 6 Enthält die Version des Spiels für Xbox One und Xbox Series X|S

Operator-Paket ‚Jäger Gegen Gejagte‘ 4 Operator-Skins: Adler, Park, Brutus und Klaus

Meisterkunst-Waffensammlung 5 Meisterkunst-Waffen

BlackCell (1 Season) Enthält: Battle Pass, 20 Stufensprünge, 1.100 CP und mehr

Kaugummi-Paket für Zombies 12 Kaugummis von hoher Seltenheit



Vault Edition Upgrade

Darüber hinaus wird ein separates Upgrade für die Vault Edition angeboten. Dieses ist vor allem für Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten interessant, die über ihr Ultimate-Abonnement das Basisspiel bereits ohne zusätzliche Kosten spielen können.

Call of Duty: Black Ops 6 ist ab dem 25. Oktober für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich. Der Shooter wird zudem Day One mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein.