Call of Duty: Black Ops 6: Shooter so schlimm wie nie, beklagt Profispieler

Matthew „Nadeshot“ Haag, Profispieler und achtfacher Call of Duty Major Champion, hat sich in einem Video über den Zustand von Call of Duty: Black Ops 6 ausgelassen und es an den Pranger gestellt.

Noch nie war der Shooter in einem so schlechten Zustand, was die allgemeine Integrität und Cheater betrifft, so Nadeshot. Das Ranglistenspiel in Call of Duty: Black Ops 6 sei ebenfalls kaputt und das übergreifende Ranglistensystem einfach nur willkürlich.

Nadeshot sagte im Video: „Hört mir zu, meine Herren. Call of Duty war noch nie so schlecht wie heute.“ „Ich liebe dieses Spiel wirklich, noch einmal, aber oh mein Gott. Da war ein Hacker in fast jeder Lobby, die wir heute gespielt haben. Acht Stunden am Stück, okay? Ich weiß, dass ich hier auf ein totes Pferd schlage, Wiederholungen von Episoden eurer unbeliebtesten Fernsehsendung. Wir sind vielleicht Idioten, wir spielen dieses Spiel immer noch, aber ich mache keine Witze.“ „Acht Stunden lang wurden wir in den Lobbys gehackt.“ „Meine Herren, wir könnten am Arsch sein. Das könnten wir wirklich. Ich meine, es ist schlimm.“

Wie sind eure aktuellen Eindrücke zu Call of Duty: Black Ops 6 oder auch Call of Duty: Warzone?