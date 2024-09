Call of Duty: Black Ops 6: So groß sind die Multiplayerkarten

Einen ersten Eindruck vom Multiplayer und seinen Karten konnten sich Spieler an zwei Wochenenden in der Closed- bzw. Open Beta von Call of Duty: Black Ops 6 verschaffen.

Falls ihr euch gefragt habt, wie groß die 6vs6-Karten in Call of Duty: Black Ops 6 sind, hat Treyarch sie offiziell eingestuft.

Wie der Entwickler anmerkt, sind die meisten Karten mittelgroß, ähnlich den beiden Karten Raid und Summit aus früheren Teilen der Black Ops-Reihe.

Call of Duty: Black Ops 6 – Launch-Karten:

Am Ende haben wir euch noch einen Clip, der euch die einzelnen Karten im Schnelldurchlauf zeigt.

Wie haben euch die Karten in der Beta in Größe und Layout gefallen?

For those curious about our map size variety at launch: the majority of #BlackOps6’s Core 6v6 maps are medium-sized, similar in size to Raid or Summit.

There are 16 Multiplayer maps at launch, which we’ve broken down by size below:

▪️ Vault – Medium

▪️ Protocol – Medium

▪️… pic.twitter.com/hsJOvzkEk4

— Treyarch Studios (@Treyarch) September 9, 2024