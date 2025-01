Call of Duty: Black Ops 6: Spendenaktion mit LA Fire Relief Pack

Activision hat eine Spendenaktion für Call of Duty-Spieler ins Leben gerufen, damit Spieler einen Beitrag zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen in L.A. leisten können.

Die schrecklichen Waldbrände in Südkalifornien haben erhebliche Schäden verursacht, darunter den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung zahlreicher Gebäude. Organisationen wie die California Fire Foundation, das Amerikanische Rote Kreuz und die Salvation Army leisten Hilfe vor Ort.

Activision hat das LA Fire Relief Pack für Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone veröffentlicht. Dieses Paket enthält einen einzigartigen Spieler-Skin und eine passende Waffen-Tarnung. Es ist für 2400 CoD-Punkte (entspricht 20 US-Dollar) im In-Game-Store erhältlich.

100 % der Einnahmen aus dem Verkauf dieses Pakets werden an die Los Angeles Fire Department Foundation und Direct Relief gespendet, um die Hilfsmaßnahmen für die jüngsten Waldbrände in Los Angeles zu unterstützen. Spieler, die das LA Fire Relief Pack erwerben, können somit einen Beitrag zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen leisten und gleichzeitig exklusive In-Game-Inhalte erhalten.

Zusätzlich spendet Activision 1 Million US-Dollar an diese Organisationen, um die von den Bränden betroffenen Gemeinden weiter zu unterstützen.

Nachdem bereits SONY für die Opfer des katastrophalen Feuers in Los Angeles gespendet hat, meldete sich nun also Activision Blizzard und spendet direkt eine Summe von 1 Million Dollar. Wie viel das LA Fire Relief Pack in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone einspielen konnte, dessen Einnahmen zu 100 % gespendet werden, wied zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.