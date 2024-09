Call of Duty: Black Ops 6: Spielszenen aus der Beta

Image: Activision Publishing Inc.

In vier neuen Videos zeigen wir euch Gameplay aus der Call of Duty: Black Ops 6 Beta auf der Xbox Series X.

Aktuell läuft eine Beta zu Call of Duty: Black Ops 6, in der der Multiplayer-Modus des First-Person-Shooters ausgiebig getestet werden kann.

So könnt ihr in der Beta unter anderem die Modi Team Deathmatch und Herrschaft auf unterschiedlichen Maps spielen und euch mit dem neuen Omni-Movement vertraut machen. Das Omnimovement ermöglicht es euch in sämtliche Richtungen zu sprinten und zu hechten.

Wir von XboxDynasty haben uns direkt in heiße Multiplayer Gefechte geworfen und diese für euch in vier neuen Actionreichen Videos festgehalten.

Call of Duty: Black Ops 6 | Herrschaft auf Derelict

Call of Duty: Black Ops 6 | Herrschaft auf Scud

Call of Duty: Black Ops 6 | Team Deathmatch auf Derelict

Call of Duty: Black Ops 6 | Team Deathmatch auf Skyline

Die Beta läuft noch bis zum 4. September um 19:00 Uhr, ehe die Server wieder heruntergefahren werden.

Die offene Beta findet im Zeitraum vom 6. September bis zum 9. September statt. Auch hier ist die Start- und Endzeit jeweils 19:00 Uhr.



