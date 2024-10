Call of Duty: Black Ops 6: Spielszenen aus der spannenden Kampagne

Image: Activision Publishing Inc.

In einem neuen Video könnt ihr euch spannende und actionreiche Spielszenen aus der Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 auf Xbox Series X anschauen.

Mit Call of Duty: Black Ops 6 ist der inzwischen 17 Titel der beliebten Shooter-Franchise für Xbox-Konsolen und dem Game Pass erschienen.

Neben dem Multiplayer-Modus, der euch insgesamt 16 neue Karten, auf denen ihr von 2v2 bis 6v6 in spannenden Matches mit euren Freunden absolvieren könnt, bringt euch Black Ops 6 den rundenbasierten Zombie-Modus zurück, in dem ihr die Horden der Untoten ausschalten müsst.

Black Ops 6 kommt zu dem mit einer actionreichen Kampagne, die einem Actionthriller gleicht und in den früheren 90er Jahren spielt.

Wir haben uns bereits in die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 begeben und die ersten 35 Minuten für euch in einem neuen Video festgehalten.

Call of Duty: Black Ops 6 | Spielszenen aus der Kampagne

