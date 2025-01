Call of Duty: Black Ops 6: Squid Game startet heute das Killer-Spiel

Rotes Licht, grünes Licht! Heute startet Squid Game sein Killer-Spiel in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone.

Call of Duty integriert Elemente der Netflix-Serie „Squid Game“ in Call of Duty: Black Ops 6 und Call of Duty: Warzone.

Vom 3. Januar bis 24. Januar 2025 können Spieler an einem speziellen Event teilnehmen, das neue Operator-Skins, Waffen-Blaupausen und zeitlich begrenzte Spielmodi bietet. Dazu gehören Modi wie „Rotes Licht, grünes Licht“ im Multiplayer und „Dead Light, Green Light“ im Zombies-Modus.

Ein kostenloser Event-Pass ermöglicht das Freischalten von Belohnungen wie dem „Front Man“-Operator und der Cleaver-Nahkampfwaffe. Eine Premium-Version des Passes bietet zusätzliche Inhalte. Zudem sind thematische Store-Bundles mit Charakteren wie den Pink Guards und Young-hee erhältlich. Weitere Details gibt es im Blogpost.

Hier könnt ihr euch noch einmal den Squid Game Call of Duty-Trailer anschauen: