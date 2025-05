Call of Duty: Black Ops 6: Story-Cinematic feiert Rückkehr von Stitch

Image: Activision Publishing Inc.

Packende Enthüllungen und tödliche Allianzen – erlebt ab dem 29. Mai die neue Story von Season 4 in Call of Duty: Black Ops 6.

In der vierten Season von Call of Duty: Black Ops 6, die am 29. Mai startet, kehrt ein altbekannter und gefürchteter Charakter zurück: Stitch.

Nach einem waghalsigen Ausbruch aus einem geheimen Black Site, den niemand Geringeres als Adler persönlich in die Wege geleitet hat, beginnt ein düsteres neues Kapitel in der Geschichte von Black Ops.

Hier gibt es auch noch einmal den Zombies-Trailer zu sehen: