Call of Duty: Black Ops 6: Tom Wlaschiha spricht Felix Neumann

Image: Activision Publishing Inc.

In Call of Duty: Black Ops 6 übernimmt der Hollywood-Star Tom Wlaschiha die Sprecherrolle der Figur Felix Neumann.

Morgen ist es so weit: Black Ops ist zurück mit einem neuen Kapitel voller Action, Intrigen und fesselnden Charakteren. Einer davon ist Ex-Stasi-Mann Felix Neumann, dem in der deutschen Synchronisation niemand geringeres als Tom Wlaschiha seine Stimme leiht.

Der Berliner versteht sich bestens auf düstere Blockbuster-Settings. Somit hat er sich der Vertonung von Technik-Genie Felix Neumann gerne angenommen, der in Call of Duty: Black Ops 6 an der Seite von Frank Woods und Troy Marshall gegen dunkle Mächte kämpft:

Wlaschiha sagte: „Die Rolle des Felix zu sprechen war für mich sehr spannend. Er ist ein vielschichtiger Charakter, der im Laufe des Spiels mehrere Seiten zeigt, die die Spieler so nicht erwarten werden. Man hat nur seine Stimme, um dem Charakter Leben einzuhauchen – das ist eine wunderbare Herausforderung und hat mir viel Freude bereitet.“

Einen Blick hinter die Kulissen der Synchronrolle gibt es im neusten YouTube-Video.