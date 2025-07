Call of Duty: Black Ops 6: Trailer und Event-Pass zu Beavis & Butt-Head

Image: Activision Publishing Inc.

Beavis & Butt-Head stoßen als Operator in Season 4: Reloaded zu Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone hinzu.

Heute geht Season 4: Reloaded in Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone auf allen Plattformen an den Start.

Zu den neuen Inhalten, über die ihr euch hier einen Überblick verschaffen könnt, zählt auch das Duo Beavis & Butt-Head als neue Operator.

Wie die beiden MTV-Kultfiguren sich im aktuellen Shooter der Reihe sowie im Battle Royale-Modus schlagen, zeigt ein neues Video.

Darüber hinaus wird ein Event Pass, inklusive Premium-Track, angeboten, der zusätzliche Operatoren und Inhalte umfasst.