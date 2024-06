Call of Duty: Black Ops 6: Treyarch erfuhr erst kurzfristig von Abo-Integration

Image: Activision Publishing Inc.

Entwickler Treyarch hat erst kurz vor der offiziellen Ankündigung erfahren, dass Call of Duty: Black Ops 6 in den Game Pass kommen wird.

Im Rahmen des Xbox Showcase vor wenigen Tagen kündigte der Redmonder Konzern an, Call of Duty: Black Ops 6 zum Release in den Game Pass zu integrieren. Angeblich erfuhr Entwickler Treyarch davon erst kurz vor der offiziellen Ankündigung!

Producer Yale Miller bei Treyarch erklärte in einem Interview gegenüber Game File, dass das Gespräch mit Activision über die Entscheidung, Teil des Abo-Dienstes zu werden, bisher nicht allzu lange her sei.

In diesem stellte der Publisher dem Treyarch-Team vor, welche Chancen sich durch den Game Pass ergeben würden und was das letztlich für das Spiel bedeuten würde.

Miller führte aus, dass der Dienst, vor allem neuen Spielern, den Zugang zum Franchise erleichtern soll. Man könnte diesen so unter anderem die neuen Modi näherbringen und sie an das Spielgeschehen heranführen. Auch ehemalige Spieler sollen so die Möglichkeit erhalten, noch einmal zur Shooter-Reihe zurückzukehren.

„Manchmal nehmen wir es als selbstverständlich hin, dass viele Leute Call of Duty spielen und Call of Duty schon vorher gespielt haben: ‚Oh, sie werden es verstehen. Sie haben das schon einmal gespielt‘ – Ich denke, das hat uns dazu gezwungen, einiges davon noch einmal zu überdenken.“

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, Xbox One und PlayStation 4. Der Shooter ist Day 1 im Xbox Game Pass verfügbar.