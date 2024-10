Call of Duty: Black Ops 6: Uhrzeiten für Pre-Load und Spielstart bekannt

Image: Activision Publishing Inc.

Das sind die Uhrzeiten für den Pre-Load und den Spielstart von Call of Duty: Black Ops 6.

In der nächsten Woche ist es wieder so weit: Der neueste Teil der Call of Duty-Reihe erscheint für Konsolen und PC. Erstmals wird der Shooter auch direkt zum Launch im Abonnement mit Xbox Game Pass Ultimate bzw. PC Game Pass spielbar sein.

Wann genau ihr mit dem Pre-Load von Call of Duty: Black Ops 6 beginnen bzw. das Spiel am Launch-Tag starten könnt, hat jetzt der Entwickler verraten.

In diesem Jahr gibt es keinen Frühzugang durch etwaige Editionen. Call of Duty: Black Ops 6 erscheint für alle am 25. Oktober.

Vorbesteller und Xbox Game Pass Abonnenten können mit dem Pre-Load des Shooters auf allen Plattformen, also Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC am Montag, 21. Oktober, ab 18:00 Uhr beginnen.

Am 25. Oktober, dem offiziellen Release-Tag, können Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und dem PC Microsoft Store direkt um 00:00 Uhr mit Kampagne, Mehrspieler oder Zombies loslegen. Wer via Battle.net oder Steam spielen möchte, kann dies erst ab 06.00 Uhr.

Da der Launch regional um Mitternacht stattfindet, dürfte es möglich sein, die Konsole auf Neuseeland zu stellen und schon 12 Stunden früher zu spielen, also am 24. Oktober um 12:00 Uhr mittags.