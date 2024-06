Call of Duty: Black Ops 6: Vault Edition-Trailer zeigt Inhalte

Image: Activision Publishing Inc.

Werft einen Blick auf die Inhalte der Vault Edition von Call of Duty: Black Ops 6 in diesem Trailer.

Die Vault Edition wird auch mit dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 im Oktober angeboten. Ein neuer Trailer zeigt euch heute, was alles in dieser Edition enthalten ist.

Inhalte der Vault Edition

Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Black Ops 6 Enthält die Version des Spiels für Xbox One und Xbox Series X|S Operator-Paket ‚Jäger Gegen Gejagte‘ 4 Operator-Skins: Adler, Park, Brutus und Klaus Meisterkunst-Waffensammlung 5 Meisterkunst-Waffen BlackCell (1 Season) Enthält: Battle Pass, 20 Stufensprünge, 1.100 CP und mehr Kaugummi-Paket für Zombies 12 Kaugummis von hoher Seltenheit Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition – 109,99 Euro Call of Duty: Black Ops 6 Vault Edition – Xbox Upgrade – 30,00 Euro