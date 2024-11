Call of Duty: Black Ops 6: Xbox meistgespielte Plattform laut Spencer

Über viele Jahre hinweg waren Xbox und Call of Duty starke Partner. Call of Duty 2 etwa erschien als Xbox-Exklusivspiel. In den folgenden Jahren sicherte sich Microsoft die eine zeitliche Exklusivität für Kartenpakete und DLC zu Call of Duty.

Das alles änderte sich aber, als man diese Exklusivität 2014 mit Call of Duty: Advanced Warfare enden ließ. Seit Call of Duty: Black Ops 3 (2015) waren Inhalte dann PlayStation exklusiv. Mit der Übernahme von Activision Blizzard ist die Exklusivität aber nun nach neun Jahren vorbei und jede Plattform erhält gleichzeitig neue Inhalte.

Call of Duty: Black Ops 6 startete am 25. Oktober erfolgreich für Xbox, PlayStation und PC. Laut Xbox-Chef Phil Spencer wird der Shooter aber am meisten auf der Xbox-Plattform, wie er Game File verriet.

Dass Call of Duty: Black Ops 6 „Day One“ mit Game Pass spielbar war, dürfte für den Erfolg mitverantwortlich sein.