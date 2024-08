Call of Duty: Black Ops 6: Zombies-Gameplay auf Terminus enthüllt

Image: Activision Publishing Inc.

Horden von Untoten überrennen die Gruppe von Überlebenden auf der jetzt enthüllten Terminus-Karte für Call of Duty: Black Ops 6 Zombies.

Ein wahres Schlachtfest lieferten Treyarch und Activision mit der Enthüllung des Trailers zu Call of Duty: Black Ops 6 Zombies.

Der rundenbasierte Zombies-Modus kehrt im Oktober mit dem Release des neuen Teils der Shooter-Reihe zurück.

Im neuen Gameplay-Video enthüllte das Entwicklerteam die Karte Terminus. Sie befindet sich in der Philippinischen See auf dem abgelegenen Terminus Island Komplex.

Neben Terminus wird es zum Zombies-Launch mit West Virginia auch eine zweite Karte geben. Gameplay dazu wird man am 28. August beim Call of Duty Next Event enthüllen.

Doch zunächst die Enthüllung der Karte Terminus im Gameplay-Trailer:

Für das Zombies-Erlebnis schuf Treyarch eine neue Handlung mit einer Gruppe von Charakteren, die sich in der Geschichte gegen die Massen von Untoten mit einem Arsenal an Waffen, Perks und Ausrüstung zur Wehr setzen werden.

Über die Charaktere und die Handlung sprechen die Entwickler in einem weiteren Video:

In einem sehr ausführlichen und auch mit einigen Spoilern versehen Blog-Artikel auf callofduty.com gibt es weiterführende Informationen zum Zombies-Modus. Dazu zählen Gameplay-Mechaniken und Features, Details zu den Arten von Zombies und vieles mehr, den wir euch ans Herz legen möchten.