Call of Duty: Black Ops 7: 14 Jahre alte Call of Duty-Klassiker schlagen angeblich aktuellen Teil – neue Zahlen sorgen für Diskussionen

Black Ops und Black Ops 2 sollen auf PlayStation mehr aktive Spieler als Black Ops 7 verzeichnen.

Kaum auf PlayStation veröffentlicht, sollen die Neuauflagen von Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 bereits für eine große Überraschung sorgen. Laut einem aktuellen Bericht verzeichnen die beiden Klassiker zusammen mehr gleichzeitig aktive Online-Spieler als Call of Duty: Black Ops 7 auf allen Plattformen.

Die Information stammt laut CharlieIntel aus nicht näher genannten Quellen und wurde bislang weder von Activision noch von den beteiligten Studios offiziell bestätigt. Entsprechend sollte die Meldung als Gerücht betrachtet werden.

Nostalgie scheint viele Spieler zurückzubringen

Erst vor wenigen Tagen wurden Call of Duty: Black Ops und Call of Duty: Black Ops 2 überraschend für PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Trotz Kritik an fehlenden Funktionen und technischen Einschränkungen sollen beide Titel bereits zu den meistverkauften Spielen im PlayStation Store gehören.

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, wäre das ein bemerkenswertes Zeichen dafür, wie groß das Interesse an den klassischen Black Ops-Ablegern weiterhin ist.

Keine offiziellen Spielerzahlen

Konkrete Zahlen wurden bislang nicht veröffentlicht. Daher lässt sich die Behauptung derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Dennoch sorgt das Gerücht bereits für Diskussionen innerhalb der Community, da Black Ops 7 erst Ende 2025 veröffentlicht wurde und eigentlich den aktuellen Schwerpunkt der Reihe bildet. Ob Activision die Spielerzahlen künftig kommentieren wird, bleibt abzuwarten.